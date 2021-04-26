В Венгрии назвали «Спутник V» самой безопасной вакциной от коргнавируса
Венгрия признала вакцину от коронавируса «Спутник V» российского производства самой безопасной и эффективной, говорится в Twitter-аккаунте препарата со ссылкой на данные рейтинга, опубликованного правительством Венгрии.
«Спутник V» лучший в плане безопасности (в 7-32 раза меньше смертельных случаев) и эффективности (в 2-7 раз меньше случаев заражения COVID) на 100000 вакцинированных», – говорится в публикации.
Как сообщалось, эффективность вакцины против коронавируса «Спутник V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и в центре имени Гамалеи.
Этот показатель оказался выше ранее опубликованных медицинским журналом The Lancet, в котором говорилось о 91,6% эффективности.
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