В Венгрии назвали «Спутник V» самой безопасной вакциной от коргнавируса

«Спутник V» лучший в плане безопасности (в 7-32 раза меньше смертельных случаев) и эффективности (в 2-7 раз меньше случаев заражения COVID) на 100000 вакцинированных», – говорится в публикации.

Как сообщалось, эффективность вакцины против коронавируса «Спутник V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и в центре имени Гамалеи.

Этот показатель оказался выше ранее опубликованных медицинским журналом The Lancet, в котором говорилось о 91,6% эффективности.

