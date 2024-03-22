В Великобритании ИИ нашел признаки рака, которые пропустили врачи
Искусственный интеллект Mia обнаружил признаки онкологии у 11 женщин, которые не заметили найти врачи, пишут СМИ.
У одной из пациенток в Великобритании Mia обнаружил опухоль размером в шесть миллиметров. Отмечается, что без участия ИИ рак смогли бы выявить лишь через три года во время плановой маммографии.
Исследование с использованием ИИ провели сотрудники британской Национальной службы здравоохранения. С помощью Mia они изучили маммограммы более 9000 женщин. ИИ правильно определил всех, у кого уже была выявлена онкология.
Ранее главный онколог Республики Марий Эл Анжелика Желаева заявила, что 90% онкозаболеваний поддаётся лечению, если они были обнаружены на ранних стадиях, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru