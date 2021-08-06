В «Векторе» считают недоказанным искусственное происхождения коронавируса
В центре «Вектор», разработавшем российскую вакцину «ЭпиВакКорона», заявили об отсутствии доказательств искусственного происхождения COVID-19, сообщает ТАСС.
«Пока нет ни одного убедительного доказательства в пользу искусственного происхождения этого вируса», - сказал руководитель филиала «Вектора» в Екатеринбурге Александр Семенов.
По его словам, «все складывается в пользу того, что есть естественный источник, который попал в человеческую популяцию», и это были летучие мыши.
Ранее CNN сообщила, что американская разведка получила доступ к базе данных генетических исследований лаборатории китайского института вирусологии в Ухане.
Речь идет о гигантском каталоге с «генетическими чертежами», описывающими образцы вирусов, которыми занимались в этой лаборатории. Их исследование должно дать ответ на вопрос, была ли утечка вируса из лаборатории или его происхождение естественное.
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