В Тыве госпитализированы более 20 воспитанников школы-интерната

В Тыве более 20 детей из школы-интерната № 22 попали в инфекционную больницу с симптомами ОРВИ, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МЧС региона.

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22 воспитанника учреждения вечером 13 декабря госпитализировали в инфекционную больницу Кызыла. Предварительно врачи поставили детям диагноз ОРВИ.

Опасность гриппа и ОРВИ в том, что их могут спутать с COVID-19 и назначить неверное лечение, объяснил врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ГоспитализацияОРВИДети
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