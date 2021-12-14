В Тыве госпитализированы более 20 воспитанников школы-интерната
В Тыве более 20 детей из школы-интерната № 22 попали в инфекционную больницу с симптомами ОРВИ, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МЧС региона.
22 воспитанника учреждения вечером 13 декабря госпитализировали в инфекционную больницу Кызыла. Предварительно врачи поставили детям диагноз ОРВИ.
Опасность гриппа и ОРВИ в том, что их могут спутать с COVID-19 и назначить неверное лечение, объяснил врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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