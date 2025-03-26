В Тюменском медуниверситете рассказали об опасности вейпов и электронных сигарет
Попкорновая болезнь, которая поражает лёгкие жертв электронных сигарет, является лишь вершиной айсберга. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявила доцент кафедры терапии Тюменского медуниверситета, главный пульмонолог депздрава Инна Криночкина.
По её словам, опасность таких гаджетов заключается в том, что их курят практически постоянно, не делая пауз, как между обычными сигаретами. В результате кратно возрастает объем выкуриваемого вещества и усиливается воздействие на лёгкие.
Эксперт указала, что исследования на животных показали, что вейпинг может негативно влиять на репродуктивную функцию. У мужских особей снижалось качество сперматозоидов, а у женских были выявлены нарушения функций яичников. При этом вред наносится также потомству в утробе матери.
«Имеющихся в настоящее время данных о влиянии вейпов и электронных сигарет на репродуктивное здоровье человека недостаточно... однако уже полученные учёными результаты исследований вызывают тревогу», - заключила Криночкина.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что первый в РФ случай «попкорновой болезни» EVALI, которую вызывает курение вейпа, зафиксировали в Томске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru