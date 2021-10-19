В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

С 18 октября в Тюменской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача по региону.

Это произошло на фоне роста заболеваемости в области. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники образовательных учреждений, организаций здравоохранения, спортивных учреждений, работники транспорта и транспортной инфраструктуры, почты, коммунальных организаций и сферы предоставления услуг, сотрудники органов власти и местного самоуправления и другие категории граждан.

Вакцинироваться первым компонентом препарата им необходимо будет до 12 ноября, вторым — до 3 декабря.

Тем временем, в Санкт-Петербурге с 1 ноября станут обязательными QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на постановление губернатора Александра Беглова.

