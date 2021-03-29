В центре имени Гамалеи предрекли эпидемию коронавируса среди животных

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предрек следующий этап эпидемии коронавируса, связанный с заражением домашних и сельскохозяйственных животных, пишут «Известия».

Гинцбург констатировал отсутствие антител к COVID-19 у 20% переболевших

По его словам, COVID-19 «еще не реализовал свой патогенный потенциал». На следующем этапе произойдет заражение сельскохозяйственных и домашних животных. Как отметил академик, в течение года людей защитят с помощью вакцин, однако к этому моменту будут заражены домашние животные.

Гинцбург призвал быть готовыми «к длительному существованию с этим возбудителем».

Ранее директор Института имени Гамалеи рассказал о секрете успеха российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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