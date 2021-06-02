В Центре Чумакова рассказали об эффективности вакцины «КовиВак»

Российская вакцина от коронавируса «КовиВак» показывает эффективность свыше 80%. Об этом сообщили в Центре им. Чумакова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В научном центре отметили, что заключительная фаза испытаний еще не завершена.