В Центре Чумакова рассказали об эффективности вакцины «КовиВак»
Российская вакцина от коронавируса «КовиВак» показывает эффективность свыше 80%. Об этом сообщили в Центре им. Чумакова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
В научном центре отметили, что заключительная фаза испытаний еще не завершена.
Третья фаза тестирования должна начаться в июне этого года, в ходе исследований будет дополнительно выделена группа добровольцев в возрасте от 60 лет и изучена необходимость тройной вакцины для людей с ослабленным иммунитетом.
Ранее сообщалось, что вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова в гражданском обороте появилась в Москве. Ранее она поступила ещё в несколько регионов. Как сообщили в департаменте здравоохранения столицы, пока доступно всего три тысячи доз препарата.
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