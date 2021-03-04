В США выявлены первые случаи «вечного» заражения COVID-19
Американские медики зафиксировали первые случаи «вечного» заражения коронавирусом, пишет портал medRxiv.
По словам исследователей, в организмах трех пациентов, страдающих от лейкемии, следы коронавируса сохранялись в течение более шести месяцев. Речь идет о молодом человеке, а также мальчике и девочке.
Как отмечают эксперты, люди с подорванной иммунной системой уязвимы перед COVID-19.
Также американские ученые выяснили, почему люди со второй группой крови более подвержены заражению коронавирусом. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.
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