Американские ученые доказали связь коронавируса с группой крови

Американские ученые выяснили, почему люди со второй группой крови более подвержены заражению коронавирусом. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.

Эксперты бостонской клиники Brigham and Women's проанализировали взаимодействие коронавируса с эритроцитами, определив степень их связывания с рецептор-связывающим доменом RBD на поверхности вируса SARS-CoV-2. Сила связывания белкового комплекса RBD с клетками-хозяевами во многом определяет легкость заражения.

Ученые оценили количество RBD на респираторных клетках в альвеолах легких и эритроцитах у людей с разными группами крови. Эксперты выяснили, что комплекс имеет предпочтение для связывания с респираторными клетками людей со второй группой крови, при этом не связывается с эритроцитами этой группы крови, а также с клетками и красными кровяными тельцами других групп.

Медики отмечают, что благодаря пониманию принципа связи вируса с различными группами крови удастся найти новые лекарства или методы профилактики.

В ходе второго этапа исследования ученые проверяли подобное предпочтение связывания RBD вируса, в 2002 году вызвавшего вспышку атипичной пневмонии. Несмотря на различия в составах домена, этот вирус также продемонстрировал предпочтение связывания с респираторными клетками второй группы крови.

Ученые подчеркивают, что их исследование описывает лишь один из механизмов влияния группы крови на COVID-19, но надеются, что в дальнейшем смогут лучше понять связь между ними.

