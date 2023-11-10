В США впервые в мире пересадили целый глаз

Американские врачи провели первую в мире пересадку человеку целого глаза, сообщает РИА Новости со ссылкой на медцентр Нью-Йоркского университета.

На хирургическом столе оказался 46-летний военный ветеран из Арканзаса. Ему также осуществили пересадку части лица. Мужчина перенес на работе поражение электрическим током высокого напряжения. Пациент потерял левый глаз, нос, губы, передние зубы, часть левой щеки и подбородок до кости.

Операция длилась около 21 часа с участием более 140 хирургов, медсестер и других медработников.

