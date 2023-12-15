В США анонсировали появление общедоступной вакцины от рака кожи
Генеральный директор американской компании Moderna Стефан Бансель пообещал, что общедоступная вакцина от рака кожи появится в ближайшие несколько лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.
В компании отметили, что от других вакцин разработку отличает то, что ее можно использовать в борьбе с опухолевыми клетками, которые уже есть в организме. Препарат усиливает работу иммунной системы.
В исследовании вакцины участвовали 157 человек с меланомами. Препарат снизил риск летального исхода на 49% в течение трех лет, утверждает Moderna.
В следующем году начнется более масштабное испытание. Предполагается, что в 2025-м препарат станет широко доступным.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о снижении смертности от рака в России на 5,6%, отмечает «Радиоточка НСН».
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