В США анонсировали появление общедоступной вакцины от рака кожи

В компании отметили, что от других вакцин разработку отличает то, что ее можно использовать в борьбе с опухолевыми клетками, которые уже есть в организме. Препарат усиливает работу иммунной системы.

В исследовании вакцины участвовали 157 человек с меланомами. Препарат снизил риск летального исхода на 49% в течение трех лет, утверждает Moderna.

В следующем году начнется более масштабное испытание. Предполагается, что в 2025-м препарат станет широко доступным.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о снижении смертности от рака в России на 5,6%, отмечает «Радиоточка НСН».

