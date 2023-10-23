Онколог объяснил рост заболеваемости раком в России лучшим уровнем диагностики

Андрей Пылев в эфире НСН заявил, что в России нет прямой взаимосвязи с заболеванием COVID-19 и раком.

В России стали чаще ставить диагнозы онкологических заболеваний не потому, что раком стали чаще болеть, а потому что в стране улучшилась первичная диагностика, рассказал НСН врач-онколог Андрей Пылев.

Российские врачи все чаще диагностируют онкологические заболевания, пишет Life.ru со ссылкой на исследования на основе данных НМИЦ радиологии. По их данным, рост наблюдается в пределах 7,65%.

В России стали чаще ставить связанные с раком диагнозы
«Некий рост заболеваемости скорее связан с улучшением первичной диагностики. Мы стали в несколько раз больше выявлять больных на самых разных стадиях онкологических заболеваний, в то время как до этого человек мог погибнуть, а диагноз не был поставлен», - сказал Пылев.

Он отметил, что сам COVID-19 не стал причиной роста заболеваемостью раком, однако на из-за того, что люди стали чаще обследоваться у врачей, повысилась статистика заболевших онкологическими заболеваниями.

«Прямой взаимосвязи COVID-19 и увеличения заболеваемости нет, но есть опосредованная связь – во время COVID-19 людям очень часто делали низкодозные КТ, которые бы до этого никогда в жизни не заставили себя сделать компьютерную топографию, и было довольно много печальных исходов выявлено рака легкого. Рост этого заболевания связан с тем, что «скрининговали» по другому заболеванию, а находили рак», - добавил врач.

Ранее врач-хирург, онкоуролог Марк Гадзиян назвал жир главным убийцей человеческого организма. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
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