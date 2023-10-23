Онколог объяснил рост заболеваемости раком в России лучшим уровнем диагностики

В России стали чаще ставить диагнозы онкологических заболеваний не потому, что раком стали чаще болеть, а потому что в стране улучшилась первичная диагностика, рассказал НСН врач-онколог Андрей Пылев.

Российские врачи все чаще диагностируют онкологические заболевания, пишет Life.ru со ссылкой на исследования на основе данных НМИЦ радиологии. По их данным, рост наблюдается в пределах 7,65%.