РФПИ рассказал о планах комбинировать «Cпутник V» с вакцинами из Китая
Первые испытания будущей комбинации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с китайскими вакцинами могут пройти в арабских странах. Об этом заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
По его словам, в настоящий момент уже проводятся испытания с AstraZeneca, но есть запросы и от китайских вакцин крупных производителей.
Он отметил, что коктейль вакцин сейчас становится актуальной темой, так как именно комбинация вакцин помогает бороться с мутациями.
Ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в ходе исследования российской вакцины «Спутник V» не выявило критических замечаний по производственной и клинической части.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 947 / сут.
Умерли
123 тыс.+377 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 530 / сут.
- Полиция задержала мошенников, обманувших ветерана войны Пронина
- Песков ответил на закрытие издания VTimes после признания его иноагентом
- РФПИ рассказал о планах комбинировать «Cпутник V» с вакцинами из Китая
- Сбербанк вновь запустил сельскую ипотеку под 2,7% годовых
- Путин запретил избираться причастным к экстремизму
- Названа средняя стоимость поездки на такси в Москве
- В Красноярском крае имама признали виновным в содействии терроризму
- Крупнейшие японские спонсоры предложили перенести Олимпиаду на осень
- ФССП намерена взыскать с Навального 29 миллионов рублей
- В России за сутки диагностировали 8 947 случаев коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru