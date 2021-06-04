РФПИ рассказал о планах комбинировать «Cпутник V» с вакцинами из Китая

Первые испытания будущей комбинации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с китайскими вакцинами могут пройти в арабских странах. Об этом заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в настоящий момент уже проводятся испытания с AstraZeneca, но есть запросы и от китайских вакцин крупных производителей.

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Он отметил, что коктейль вакцин сейчас становится актуальной темой, так как именно комбинация вакцин помогает бороться с мутациями.

Ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в ходе исследования российской вакцины «Спутник V» не выявило критических замечаний по производственной и клинической части.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КитайРоссияВакцина
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