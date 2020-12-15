В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге

Стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге способствовали введённые в северной столице ограничения. Об этом заявили в городском управлении Роспотребнадзора, пишет Интерфакс.

Как рассказала замначальника отдела эпидемиологического надзора Ирина Катаева, спад заболеваемости должен быть виден через 14 дней после введения ограничительных мер, что и произошло. Она выразила надежду, что новогодние каникулы приведут к дальнейшему снижению числа новых инфицированных, отмечает RT.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что ограничения, введенные властями Санкт-Петербурга, «абсолютно адекватны сегодняшней ситуации».