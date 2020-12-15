В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге
Стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге способствовали введённые в северной столице ограничения. Об этом заявили в городском управлении Роспотребнадзора, пишет Интерфакс.
Как рассказала замначальника отдела эпидемиологического надзора Ирина Катаева, спад заболеваемости должен быть виден через 14 дней после введения ограничительных мер, что и произошло. Она выразила надежду, что новогодние каникулы приведут к дальнейшему снижению числа новых инфицированных, отмечает RT.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что ограничения, введенные властями Санкт-Петербурга, «абсолютно адекватны сегодняшней ситуации».
На минувшей неделе зампред комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт Петербурга Александр Ситов заявил, что введение или снятие ограничений в городе зависит от ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.
По словам чиновника, в настоящее время положение «стабильно тяжёлое» и любые варианты снятия ограничений с кафе, баров и ресторанов, будут приниматься с учётом рекомендаций Роспотребнадзора, эпидемиологов, экономического блока.
При этом, он не исключил, что ограничения на работу заведений общепита могут смягчить после 25 декабря, но только «согласно эпидемиологической ситуации», а также оценки бизнес-ситуации. При этом, по словам Ситова, есть одно исключение - Новый год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru