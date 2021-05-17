В Сан-Марино стартует сезон вакцинного туризма со «Спутником V»

Вакцинный туризм стал возможен благодаря вакцине от коронавируса «Спутник V» российского производства, которая использовалась в 90% случаев во время вакцинации для местных граждан.

В Сан-Марино образовался некоторый «излишек» из 10 тысяч доз российского препарата, который позволяет властям приступить к организации прививок для иностранцев.

Использование российской вакцины «Спутник V» в Сан-Марино продемонстрировало эффективность, приближенную к 100%, превышая результаты опубликованных ранее научных исследований. Об этом заявил государственный секретарь республики по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта.

