В Сан-Марино стартует сезон вакцинного туризма со «Спутником V»

Республика Сан-Марино с 17 мая начинает кампанию для иностранцев, желающих привиться от COVID-19. сообщает РИА Новости.

Мальдивы одобрили применение вакцины «Спутник V»

Вакцинный туризм стал возможен благодаря вакцине от коронавируса «Спутник V» российского производства, которая использовалась в 90% случаев во время вакцинации для местных граждан.

В Сан-Марино образовался некоторый «излишек» из 10 тысяч доз российского препарата, который позволяет властям приступить к организации прививок для иностранцев.

Использование российской вакцины «Спутник V» в Сан-Марино продемонстрировало эффективность, приближенную к 100%, превышая результаты опубликованных ранее научных исследований. Об этом заявил государственный секретарь республики по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВакцинаВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры