В Сан-Марино стартует сезон вакцинного туризма со «Спутником V»
Республика Сан-Марино с 17 мая начинает кампанию для иностранцев, желающих привиться от COVID-19. сообщает РИА Новости.
Вакцинный туризм стал возможен благодаря вакцине от коронавируса «Спутник V» российского производства, которая использовалась в 90% случаев во время вакцинации для местных граждан.
В Сан-Марино образовался некоторый «излишек» из 10 тысяч доз российского препарата, который позволяет властям приступить к организации прививок для иностранцев.
Использование российской вакцины «Спутник V» в Сан-Марино продемонстрировало эффективность, приближенную к 100%, превышая результаты опубликованных ранее научных исследований. Об этом заявил государственный секретарь республики по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта.
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