Мальдивы одобрили применение вакцины «Спутник V»

Мальдивы стали 65-м государством, зарегистрировавшим российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении говорится, что Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) республики зарегистрировала российский препарат в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Мальдивы являются одним из наиболее популярных туристических направлений и применение «Спутника V» позволит сохранить в республике «нормальный ритм жизни».

Ранее европейские СМИ рассказали, что в Сан-Марино первую дозу «Спутник V» получило около 70% населения, сообщает «Свободная пресса». При этом в государстве также разрешён препарат Pfizer, но 90% всех вакцинированных выбрали именно российскую вакцину.

