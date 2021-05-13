Мальдивы одобрили применение вакцины «Спутник V»
Мальдивы стали 65-м государством, зарегистрировавшим российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В сообщении говорится, что Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) республики зарегистрировала российский препарат в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Мальдивы являются одним из наиболее популярных туристических направлений и применение «Спутника V» позволит сохранить в республике «нормальный ритм жизни».
Ранее европейские СМИ рассказали, что в Сан-Марино первую дозу «Спутник V» получило около 70% населения, сообщает «Свободная пресса». При этом в государстве также разрешён препарат Pfizer, но 90% всех вакцинированных выбрали именно российскую вакцину.
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