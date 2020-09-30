В России завершены клинические испытания второй вакцины от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об окончании клинических исследований новой вакцины от COVID-19, разработкой которой занимались специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор».

"Клинические исследования закончились буквально сегодня на "Векторе", — сказала она в интервью НТВ.

Представители «Вектора» утверждают, что препарат полностью безопасен, это показала первая фаза тестирования новой вакцины, которую назвали "ЭпиВакКорона». Препарат создан на основе пептидных агентов и защищает от заражения минимум на полгода.

Минздрав уже приступил к регистрации "ЭпиВакКорона" и планирует завершить все необходимые процедуры до 15 октября.

По прошествии регистрации клинические испытания продолжатся. Представители «Вектора» предполагают, что в них примут участие около 3000 добровольцев.



Первая зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19 - тоже российская. Она была зарегистрирована в августе под названием "Спутник-V" ("ГамКовидВак").