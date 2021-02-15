В России зарегистрирован тест для выявления британской мутации коронавируса

Роспотребнадзор разработал и зарегистрировал тест-систему на выявление британского штамма COVID-19, говорится в сообщении ведомства.

Набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России. Отмечается высокая точность теста, что подтверждено испытаниями на клинических образцах.

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В дальнейшем российские ученые смогут приступить к разработке реагентов по выявлению любых других мутаций коронавируса.

Как сообщалось, разработка способна снизить общее время тестирования в три-четыре раза, а время амплификации - в пять и более раз. В результате новый тест снизит общее время тестирования до часа-полтора вместо четырех-пяти часов при обычной ПЦР.

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ФОТО: Роспотребнадзор
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