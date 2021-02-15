В России зарегистрирован тест для выявления британской мутации коронавируса

В дальнейшем российские ученые смогут приступить к разработке реагентов по выявлению любых других мутаций коронавируса.

Как сообщалось, разработка способна снизить общее время тестирования в три-четыре раза, а время амплификации - в пять и более раз. В результате новый тест снизит общее время тестирования до часа-полтора вместо четырех-пяти часов при обычной ПЦР.

