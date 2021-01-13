В России выявлено 22 850 новых случаев COVID-19 за сутки
Коронавирус нового типа за последние сутки выявлен у 22 850 человек в 85 регионах России. Обновлённую статистику обнародовал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Умерли за последние 24 часа 566 больных COVID-19. Выздоровели и выписались из стационаров 28 658 пациентов. Всего за время пандемии от болезни избавились 2 854 088 человек. Всего заразились 3 471 053 человека.
Днём ранее в России было зафиксировано почти на 90 инфицирований больше, отмечает RT.
Москва по-прежнему лидирует по заражениям – 4320 новых случаев. Далее следуют Санкт-Петербург (+3003), Московская область (+1189). Меньше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано на Чукотке – 3, в Ненецком автономном округе – 6, в Еврейской автономной области - 12.
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Заразились
3,5 млн+22 850 / сут.
Умерли
63 370+566 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+28 658 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru