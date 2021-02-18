В России выявлено 13,4 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России идентифицировано 13 447 новых случаев заражения коронавирусом. Обновлённую статистику обнародовал федеральный оперативный штаб по мониторингу и противодействию распространения инфекции. Накануне было выявлено 12 828 инфицированных.

Эпидемиологи называют нормальным явлением некоторую разницу в суточных колебаниях заражений. Они подчёркивают, что в целом по стране происходит последовательное снижение активности эпидемического процесса.

Всего в Российской Федерации с начала пандемии подтверждено 4 125 598 случаев COVID-19. За последние 24 часа скончались 480 человек от последствий COVID-19 – на 13 больше по сравнению со средой. Общее число смертельных случаев достигло 81 926.

За всё время эпидемии в России вылечились 3 661 312 пациентов. За сутки поправились 18 730 человек, уточняет RT.

В Москве зафиксировано 1 950 новых случаев COVID-19 за 24 часа, 55 больных умерли, 2 514 выздоровели. Столица РФ продолжает лидировать по числу заражённых, отмечает «Свободная пресса».

Далее по этому показателю идут Санкт-Петербург (1094 новых инфицированных) и Московская область (577). Также в пятёрке Нижегородская (417) и Воронежская (345) области.

