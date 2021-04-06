В России выявили более 80 заболевания «британским» штаммом коронавируса
Стало известно о количестве случаев заражения британским штаммом COVID-19 в России, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
По ее словам, всего в стране выявлен 81 случай заражения британской версией коронавируса. Кроме того, в РФ выделены шесть образцов южноафриканской разновидности.
Попова отметила, что все эти случаи — завозные. Для предотвращения дальнейшего распространения вируса глава Роспотребнадзора посоветовала россиянам оставаться в родной стране.
В России выявлены новые неопознанные разновидности COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru