В России выявили более 80 заболевания «британским» штаммом коронавируса

По ее словам, всего в стране выявлен 81 случай заражения британской версией коронавируса. Кроме того, в РФ выделены шесть образцов южноафриканской разновидности.

Попова отметила, что все эти случаи — завозные. Для предотвращения дальнейшего распространения вируса глава Роспотребнадзора посоветовала россиянам оставаться в родной стране.

В России выявлены новые неопознанные разновидности COVID-19.

