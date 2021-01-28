В России выявили более 19 тысяч новых случаев COVID-19
В России зарегистрировано 19 138 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число подтверждённых заражений с начала пандемии составило 3 793 810 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки было проведено 397 тысяч тестов на COVID-19.
Выздоровели и были выписаны из больниц 26 775 человек, под наблюдением медиков остаются 646 312 пациентов. За сутки от коронавируса скончались 575 человек.
Наименьшие темпы суточного прироста больных COVID-19 зафиксированы в Республике Тыва (0,07 %), Хакасии и Ямало-Ненецком автономном округе (по 0,2%).
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Заразились
3,8 млн+19 138 / сут.
Умерли
71 651+575 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+26 775 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru