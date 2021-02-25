В России выявили 11 198 новых случаев COVID-19 за сутки

Суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией в России составил 11 198 новых случаев, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что 10,8% заразившихся не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1406), Санкт-Петербурге (911) и Московской области (495), отмечает «Свободная пресса».



Кроме того, за сутки в РФ выздоровели 16 102 человека, зафиксировано 446 летальных исходов.

Всего с начала пандемии коронавируса в стране выявили 4 212 100 случаев заражения COVID-19, 3 767 664 человек выздоровели, 84 876 пациентов скончались.

