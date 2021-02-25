В России выявили 11 198 новых случаев COVID-19 за сутки
Суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией в России составил 11 198 новых случаев, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.
Отмечается, что 10,8% заразившихся не имели клинических проявлений болезни.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1406), Санкт-Петербурге (911) и Московской области (495), отмечает «Свободная пресса».
Кроме того, за сутки в РФ выздоровели 16 102 человека, зафиксировано 446 летальных исходов.
Всего с начала пандемии коронавируса в стране выявили 4 212 100 случаев заражения COVID-19, 3 767 664 человек выздоровели, 84 876 пациентов скончались.
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Заразились
4,2 млн+11 198 / сут.
Умерли
84 876+446 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+16 102 / сут.
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