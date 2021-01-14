В России выросло число выявленных случаев COVID-19
За минувшие сутки в России зафиксировано 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Из них 13,8% не имели клинических проявлений болезни, передает RT.
Умерли 570 пациентов. Полностью выздоровели 27 956 человек.
В Москве выявлено за сутки 5893 новых зараженных, пишет «Свободная пресса». В Санкт-Петербурге - 3041, Московской области - 1263.
Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о массовой вакцинации россиян со следующей недели. Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН рассказал, что выступает против поголовной вакцинации.
«Отрицательно отношусь к этой идее. Это не предусмотрено законом, это нарушение прав. Кроме того, вакцина остается экспериментальной до начала лета, когда появятся первые надежные результаты», - сказал депутат.
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Заразились
3,5 млн+24 763 / сут.
Умерли
63 940+570 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 956 / сут.
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