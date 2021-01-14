В России выросло число выявленных случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Из них 13,8% не имели клинических проявлений болезни, передает RT.

Умерли 570 пациентов. Полностью выздоровели 27 956 человек.

В Москве выявлено за сутки 5893 новых зараженных, пишет «Свободная пресса». В Санкт-Петербурге - 3041, Московской области - 1263.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о массовой вакцинации россиян со следующей недели. Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН рассказал, что выступает против поголовной вакцинации.

«Отрицательно отношусь к этой идее. Это не предусмотрено законом, это нарушение прав. Кроме того, вакцина остается экспериментальной до начала лета, когда появятся первые надежные результаты», - сказал депутат.

