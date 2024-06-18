Онколог Киселева рассказала о повышающих риск рака продуктах

По её словам, к ним относятся «колбасы, сосиски, ветчина, бекон, мясные стеки и консервы», так как содержащиеся в них трансжиры, стабилизаторы и прочие вредные вещества способны спровоцировать «рак желудка, кишечника и молочной железы».

Кроме того, эксперт указала на картошку фри и прочий фастфуд, а также пережаренные продукты и алкоголь.

Киселева добавила, что одним из главных факторов риска онкологических заболеваний является ожирение, которое грозит тем, у кого в рационе избыток сахара и простых углеводов.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев заявила, что для исключения риска развития диабета, ожирения и онкологии не следует злоупотреблять сырниками, сообщает RT.

