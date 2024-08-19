В России создают вакцину от старости

Как ожидается, препарат будет удалять из организма старые нефункциональные клетки, у которых нарушен метаболизм. Их накопление ученые связывают с возрастной дисфункцией органов и тканей, а также с хроническим воспалением, нарастающим с возрастом.

С помощью активации иммунитета эксперты хотят обучить организм самостоятельно бороться со стареющими клетками, продлив период активной жизни. В настоящее время исследование, которое должно завершиться в 2026 году, находится на начальном этапе.

Ранее стало известно, что отказ от плотного позднего ужина и снижение количества потребляемых калорий может увеличить продолжительность жизни на треть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

