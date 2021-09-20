Ученые: стакан молока способен продлить жизнь

Ученые изучили состояние здоровья двух миллионов жителей Великобритании и США. Как оказалось, молоко уменьшает риск ишемической болезни сердца на 14%. Также оно снижает уровень холестерина.

Исследователи говорят, что у пьющих этот напиток людей обычно более высокий индекс массы тела.

Как сообщалось, людям с акне рекомендуется исключить из своего рациона молочные продукты, а также сократить потребление сладкого.

