Ученые: стакан молока способен продлить жизнь

Эксперты из Редингского университета в Англии выяснили, что один стакан молока в день существенно продлевает жизнь, сообщает издание Express.

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Ученые изучили состояние здоровья двух миллионов жителей Великобритании и США. Как оказалось, молоко уменьшает риск ишемической болезни сердца на 14%. Также оно снижает уровень холестерина.

Исследователи говорят, что у пьющих этот напиток людей обычно более высокий индекс массы тела.

Как сообщалось, людям с акне рекомендуется исключить из своего рациона молочные продукты, а также сократить потребление сладкого.

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ФОТО: pixabay.com
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