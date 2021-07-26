В России создадут сеть лабораторий по изучению новых вирусов
В России, в рамках проекта «Санитарный щит», до 2030 года создадут 36 лабораторий по изучению биологических агентов, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, к 2024 году будет оснащено 240 пунктов пропуска через границу, которые позволят проводить быструю экспресс-диагностику, «для того чтобы понимать и идентифицировать угрозы».
Как ранее заявила Голикова, проект «санитарный щит» для защиты страны от завоза опасных инфекций и пандемий разработан в России. Власти разработали проект по поручению президента России Владимира Путина.
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