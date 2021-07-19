Голикова сообщила о создании в России «санитарного щита»

Проект «санитарный щит» для защиты страны от завоза опасных инфекций и пандемий разработан в России. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Власти разработали проект по поручению президента России Владимира Путина. «Санитарный щит» предполагает возможность создания тест-систем на новые инфекции за четыре дня, а вакцины против них — за четыре месяца, пишет «Свободная пресса».

В рамках проекта в России к 2024 году обеспечат экспресс-диагностику в более чем 240 пунктах пропуска, отмечает телеканал «360». По словам Голиковой, на создание «санитарного щита» планируется выделить около 30 млрд рублей, которые направят на укрепление санитарного контроля на российских границах, создание мест экспресс-диагностики в пропускных пунктах, строительство новых лабораторий и модернизацию существующих.

Кроме того, власти создадут информационный ресурс, на котором граждане смогут получить достоверную информацию об эпидемической обстановке и состоянии окружающей среды.

