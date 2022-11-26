В России собираются изменить порядок прохождения диспансеризации
В Минздраве предложили изменить порядок диспансеризации взрослых пациентов. Проект приказа Минздрава «О внесении изменений в Порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» был опубликован 22 ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. О новшествах документа сообщают «Известия».
Отмечается, что Минзрав намерен дополнить перечень хронических заболеваний и функциональных расстройств, при выявлении которых за взрослым пациентом устанавливают диспансерное наблюдение невролога, эндокринолога и терапевта.
Врач, член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов Инна Савельева рассказала изданию, что в России благодаря диспансеризации изменилась статистика по ряду заболеваний.
«Пневмония, тромботические осложнения, постковидный синдром, полинейропатия. Данные заболевания не были включены в диспансеризацию вообще. Мы не знали о них. Статистка по нозологии, по кодам МКБ (Международная классификация болезней. — Прим. НСН) тоже изменилась, это привело к тому, что было создано множество нормативных правовых актов Минздрава по отдельным заболеваниям. Они нуждаются в систематизации в рамках приказа № 173н», - рассказала эксперт.
По данным издания, уточнять списки подлежащих диспансеризации будут ежемесячно в территориальных фондах обязательного медицинского страхования (ОМС).
Проект нового приказа Минздрава РФ поможет улучшить диспансеризацию и увеличит ответственность руководителей медицинских организаций перед маломобильными пациентами и страдающими сразу несколькими тяжелыми заболеваниями, усиливающими друг друга.
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