В России собираются изменить порядок прохождения диспансеризации

Отмечается, что Минзрав намерен дополнить перечень хронических заболеваний и функциональных расстройств, при выявлении которых за взрослым пациентом устанавливают диспансерное наблюдение невролога, эндокринолога и терапевта.

Врач, член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов Инна Савельева рассказала изданию, что в России благодаря диспансеризации изменилась статистика по ряду заболеваний.

«Пневмония, тромботические осложнения, постковидный синдром, полинейропатия. Данные заболевания не были включены в диспансеризацию вообще. Мы не знали о них. Статистка по нозологии, по кодам МКБ (Международная классификация болезней. — Прим. НСН) тоже изменилась, это привело к тому, что было создано множество нормативных правовых актов Минздрава по отдельным заболеваниям. Они нуждаются в систематизации в рамках приказа № 173н», - рассказала эксперт.

По данным издания, уточнять списки подлежащих диспансеризации будут ежемесячно в территориальных фондах обязательного медицинского страхования (ОМС).

Проект нового приказа Минздрава РФ поможет улучшить диспансеризацию и увеличит ответственность руководителей медицинских организаций перед маломобильными пациентами и страдающими сразу несколькими тяжелыми заболеваниями, усиливающими друг друга.





