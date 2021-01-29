В России разработают вакцину от коронавируса в виде йогурта.

Доклинические испытания российской вакцины от новой коронавирусной инфекции в виде йогурта завершат в этом году, передает ТАСС слова директора Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александра Дмитриева.

Вакцину создают на базе "Центра персонализированной медицины" в Санкт-Петербурге, который был создан в 2020 году.



