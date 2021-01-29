В России разработают вакцину от коронавируса в виде йогурта
29 января 202117:33
В России разработают вакцину от коронавируса в виде йогурта.
Доклинические испытания российской вакцины от новой коронавирусной инфекции в виде йогурта завершат в этом году, передает ТАСС слова директора Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александра Дмитриева.
Вакцину создают на базе "Центра персонализированной медицины" в Санкт-Петербурге, который был создан в 2020 году.
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29 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru