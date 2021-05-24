В России разрабатывают вакцину, защищающую от гриппа и COVID-19

Вакцина уже проходит доклинические испытания. На приматах они показали хорошие результат. Векторная вакцина использует ослабленный вирус гриппа в качестве носителя, куда «встраивают» генетический материал коронавируса.

После того как препарат пройдет все фазы испытаний, будет оценен противогриппозный и противоковидный эффект.

Осенью могут начаться клинические испытания с участием здоровых добровольцев. Препарат планируется выпускать в виде спрея, чтобы впрыскивать вакцину в нос.

Тем временем, завершается предрегистрационное исследование четвертого препарата российского производства от коронавируса, пишут «Известия».

«Конвидеция» был создан в сотрудничестве с китайскими специалистами, а итоги испытаний будут получены в июле.

