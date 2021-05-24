В России разрабатывают вакцину, защищающую от гриппа и COVID-19
Специалисты ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России ведут работу над препаратом двойного действия, который способен защищать одновременно от гриппа и от коронавируса, пишут «Известия».
Вакцина уже проходит доклинические испытания. На приматах они показали хорошие результат. Векторная вакцина использует ослабленный вирус гриппа в качестве носителя, куда «встраивают» генетический материал коронавируса.
После того как препарат пройдет все фазы испытаний, будет оценен противогриппозный и противоковидный эффект.
Осенью могут начаться клинические испытания с участием здоровых добровольцев. Препарат планируется выпускать в виде спрея, чтобы впрыскивать вакцину в нос.
Тем временем, завершается предрегистрационное исследование четвертого препарата российского производства от коронавируса, пишут «Известия».
«Конвидеция» был создан в сотрудничестве с китайскими специалистами, а итоги испытаний будут получены в июле.
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