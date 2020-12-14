В России провели более 83 млн тестов на коронавирус

Более 83 миллионов тестов на коронавирус провели российские врачи, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В сообщении ведомства уточняется, что за прошедшие сутки в России было сделано 463 тысячи исследований. С подозрением на COVID-19 под медицинским наблюдением находятся более 568 тысяч человек.

В настоящее время все региональные центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора обеспечены диагностическими тест-системами для выявления коронавируса, которые были разработаны Государственным научным центром «Вектор».

Ранее глава центра «Вектор» Ринат Максютов заявил о разработке новой тест-системы, которая за 18 минут определяет уровень иммунитета после прививки от COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что экспресс-тесты уже начали поступать в регионы РФ.