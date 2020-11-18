В России предложили создать системы вызова «скорой» по смс

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил создать систему, при которой скорую помощь можно будет вызывать по смс. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, передает RT.

Мишустин потребовал сократить время ответов на звонки в скорую помощь

В обращении говорится, что с помощью новой системы можно решить проблему сокращения времени ответа служб скорой помощи на вызовы пациентов. Ранее с таким призывом на фоне значительного роста нагрузки на систему здравоохранения обратился глава правительства Михаил Мишустин.

Смс-вызов экономит время на дозвон, фиксируется время отправления, оператор может быстро обработать поступившую от пациента информацию и при необходимости перезвонить. Автор инициативы также отмечает необходимость такой услуги для глухонемые пациенты.

Накануне сообщалось, что Минздрав Новосибирской области проверит, действительно ли 48-летний мужчина с COVID-19 не получил необходимую медицинскую помощь и умер, передает телеканал «360». О смерти отца рассказал его сын в социальных сетях.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Скорая Помощь
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