В России предложили создать системы вызова «скорой» по смс

В обращении говорится, что с помощью новой системы можно решить проблему сокращения времени ответа служб скорой помощи на вызовы пациентов. Ранее с таким призывом на фоне значительного роста нагрузки на систему здравоохранения обратился глава правительства Михаил Мишустин.

Смс-вызов экономит время на дозвон, фиксируется время отправления, оператор может быстро обработать поступившую от пациента информацию и при необходимости перезвонить. Автор инициативы также отмечает необходимость такой услуги для глухонемые пациенты.

Накануне сообщалось, что Минздрав Новосибирской области проверит, действительно ли 48-летний мужчина с COVID-19 не получил необходимую медицинскую помощь и умер, передает телеканал «360». О смерти отца рассказал его сын в социальных сетях.

