Мишустин потребовал сократить время ответов на звонки в скорую помощь
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо максимально сократить время ответов на звонки граждан в скорую помощь, сообщает РИА ФАН.
По словам главы кабмина, каждый пациент должен своевременно получить необходимую консультацию. Поэтому председатель правительства призвал усилить работу кол-центров и привлечь волонтёров, в том числе психологов. «Во многих регионах они уже успешно работают в рамках проекта «Мы вместе», - добавил Мишустин.
Ранее премьер заявил о выделении дополнительных средств, которые пойдут на создание мобильных выездных бригад медиков в регионах, где столкнулись с нехваткой медперсонала. По словам Мишустина, в них войдут специалисты мединститутов и клиник, где есть «серьёзная научная школа и обширная практика».
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