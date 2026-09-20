Столичный производитель нарастил выпуск инновационного лекарства от рассеянного склероза
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» увеличил производство отечественного препарата для терапии рассеянного склероза на 36%, объявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он напомнил, что, согласно поручению главы города Сергея Собянина, в ОЭЗ формируется фармацевтический кластер, который будет крупнейшим в стране. Отмечается, что в настоящий момент в него входят 14 высокотехнологичных предприятий, десять из которых уже запустили свои производства.
«Компании обеспечивают выпуск медикаментов широкого спектра: от онкологических и кардиологических препаратов до противоглаукомных средств и нейролептиков. В 2026 году один из резидентов нарастил производство отечественного лекарства для терапии рассеянного склероза на 36%», - уточнил Ликсутов.
Известно, что препарат разработали ученые «Биокад». Лекарство представляет собой моноклональное антитело, которое воздействует на В-лимфоциты, участвующие в развитии иммуновоспалительного процесса при рассеянном склерозе. Директор производства Александр Харичков рассказал, что научно-производственная база позволяет резиденту ОЭЗ постоянно выпускать современные препараты и планировать дальнейшее наращивание мощностей в соответствии с потребностями здравоохранения.
Отмечается, что продукция резидентов столичной ОЭЗ регулярно поставляется в регионы страны. Известно, что досмотровое оборудование московского производства работает в аэропортах, на ж/д и на энергообъектах. Портативные медизделия для экстренной помощи отправляют в службы скорой и больницы более чем 50 регионов.
Кроме того, композитные материалы и конструкции применяются для возведения и реконструкции мостов, путепроводов и гидросооружений в десятках субъектов РФ. При этом цифровое учебное оборудование, разработанное резидентом ОЭЗ, помогает школьникам и дошкольникам осваивать естественные науки в 73 регионах страны.
В 2026 году «Технополису Москва» исполняется 20 лет. За это время проект из стартовой площадки для инновационных проектов стал ключевым хабом российской промышленности и центром притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет страны.
В настоящий момент на десяти площадках «Технополиса» общей площадью 430 Га локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.
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