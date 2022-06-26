В России подготовлена вакцина против чумы
Гражданам России не следует беспокоиться относительно рисков распространения чумы, поскольку против нее ведется постоянная противоэпидемическая борьба, сообщает ТАСС со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна.
По его словам, в стране есть специальные противочумные институты и противочумная служба. Также подготовлена вакцина против чумы, служба дератизации. Ученый напомнил, что распространителями этого заболевания являются крысы и блохи, которыми изобиловали средневековые города, из-за чего чума и «была так страшна».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому в России вводятся дополнительные меры из-за риска завоза в страну чумы.
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