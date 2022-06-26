В России подготовлена вакцина против чумы

По его словам, в стране есть специальные противочумные институты и противочумная служба. Также подготовлена вакцина против чумы, служба дератизации. Ученый напомнил, что распространителями этого заболевания являются крысы и блохи, которыми изобиловали средневековые города, из-за чего чума и «была так страшна».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому в России вводятся дополнительные меры из-за риска завоза в страну чумы.

