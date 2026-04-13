Минздрав ужесточил правила продажи трех лекарственных препаратов

Министерство здравоохранения России ужесточило правила продажи трех лекарственных препаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

Министерство внесло изменения в перечень лекарственных средств для медицинского применения, которые подлежат предметно-количественному учету, отмечает RT.

Согласно документу, в этот список включили противоэпилептическое средство габапентин, применяемый для снижения мышечного тонуса при неврологических заболеваниях баклофен, а также обезболивающее дицикловерин+парацетамол.

Ранее Минздрав заявил, что с 1 сентября 2026 года лудоманию (игровую зависимость) начнут лечить наравне с наркоманией и алкоголизмом.

