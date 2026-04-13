Минздрав ужесточил правила продажи трех лекарственных препаратов
Министерство здравоохранения России ужесточило правила продажи трех лекарственных препаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.
Министерство внесло изменения в перечень лекарственных средств для медицинского применения, которые подлежат предметно-количественному учету, отмечает RT.
Согласно документу, в этот список включили противоэпилептическое средство габапентин, применяемый для снижения мышечного тонуса при неврологических заболеваниях баклофен, а также обезболивающее дицикловерин+парацетамол.
Ранее Минздрав заявил, что с 1 сентября 2026 года лудоманию (игровую зависимость) начнут лечить наравне с наркоманией и алкоголизмом.
Горячие новости
- Минздрав ужесточил правила продажи трех лекарственных препаратов
- Маск: Фонды Сороса взяли власть в Венгрии
- Федерация водного поло Украины попросила отменить матч с Россией
- Исследование: Москва, Грозный, Сочи и Санкт-Петербург стали лидерами по качеству жизни в РФ
- Бузова рассказала, как относится к обидчикам
- Иран: Тегеран и Вашингтон не подписали соглашение по вине США
- 15% россиян хранят все свои накопления «под матрасом»
- Поставщики продуктов столкнулись с задержками выплат от ритейлеров
- Дмитриев заявил об ускорении распада ЕС после выборов в Венгрии
- Истек срок пасхального перемирия между Россией и Украиной