В России не регистрировались случаи заражения вирусом Нипах

Изучение вируса Нипах, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет одним из самых опасных в мире, ведётся с 1999 года, сообщает РИА Новости.

В ГНЦ «Вектор» рассказали, что обычно этот вирус обнаруживается у летучих мышей и лисиц, а человеку передаётся, как правило, посредством фруктов, на которых оказалась слюна заражённого животного.

По словам специалистов, уровень летальности вируса достигает от 40 до 75%, при этом лекарства или вакцины от него пока нет.

Эксперты ГНЦ «Вектор» добавили, что случаев заражения вирусом Нипах в России зарегистрировано не было.

Ранее в Индии зафиксировали рост числа случаев заражения людей вирусом Нипах, сообщает RT.

