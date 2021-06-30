В России не регистрировались случаи заражения вирусом Нипах
Изучение вируса Нипах, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет одним из самых опасных в мире, ведётся с 1999 года, сообщает РИА Новости.
В ГНЦ «Вектор» рассказали, что обычно этот вирус обнаруживается у летучих мышей и лисиц, а человеку передаётся, как правило, посредством фруктов, на которых оказалась слюна заражённого животного.
По словам специалистов, уровень летальности вируса достигает от 40 до 75%, при этом лекарства или вакцины от него пока нет.
Эксперты ГНЦ «Вектор» добавили, что случаев заражения вирусом Нипах в России зарегистрировано не было.
Ранее в Индии зафиксировали рост числа случаев заражения людей вирусом Нипах, сообщает RT.
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