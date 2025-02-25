В России научили ИИ выявлять рак мозга на ранней стадии по МРТ
Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» вместе со специалистами из Индии создали алгоритм для искусственного интеллекта (ИИ), который позволяет эффективно выявлять одну из агрессивных форм опухоли головного мозга по МРТ-снимкам на ранней стадии. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на ЛЭТИ.
Злокачественное новообразование головного мозга известно, как глиобластома. Ее диагностику проводят с помощью МРТ. Сегментация опухоли мозга на МРТ позволяет значительно улучшить диагностику и лечение пациентов, однако ручная сегментация трудозатратный процесс и занимает много времени.
ИИ помогает это делать намного быстрее. Достаточно загрузить МРТ-изображение в модель, на выходе которой формируется трехмерное сегментирование опухоли головного мозга. В будущем этот метод может служить системой поддержки принятия врачебных решений, помогая извлекать дополнительную информацию из МРТ-изображения.
Ранее ученые из Института биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича (ИМБХ) выявили белковые маркеры, которые позволяют обнаружить рак легких и колоректальный рак на ранней стадии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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