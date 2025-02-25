В России научили ИИ выявлять рак мозга на ранней стадии по МРТ

Злокачественное новообразование головного мозга известно, как глиобластома. Ее диагностику проводят с помощью МРТ. Сегментация опухоли мозга на МРТ позволяет значительно улучшить диагностику и лечение пациентов, однако ручная сегментация трудозатратный процесс и занимает много времени.

ИИ помогает это делать намного быстрее. Достаточно загрузить МРТ-изображение в модель, на выходе которой формируется трехмерное сегментирование опухоли головного мозга. В будущем этот метод может служить системой поддержки принятия врачебных решений, помогая извлекать дополнительную информацию из МРТ-изображения.

Ранее ученые из Института биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича (ИМБХ) выявили белковые маркеры, которые позволяют обнаружить рак легких и колоректальный рак на ранней стадии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





