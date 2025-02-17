Ученые выяснили, что риск заболеть раком определяется еще до рождения человека

Американские ученые из Института Ван Анделя выяснили, что вероятность развития рака может закладываться еще в утробе матери, соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Cancer.

Согласно данным, процессы, которые происходят во время внутриутробного развития, могут как повышать, так и снижать риск онкологических заболеваний.

Ученые обратили внимание на белок TRIM28, который влияет на активность генов, не изменяя саму ДНК. В ходе экспериментов на генетически идентичных мышах исследователи обнаружили два генетических состояния, одно из которых повышало риск рака, а другое снижало. Отмечается, что у мышей из группы с низким риском чаще развивались лимфома и лейкемия, тогда как у их сородичей с повышенным риском наблюдались опухоли простаты и легких.

До сих пор рак считался следствием мутаций или внешних факторов вроде загрязнения окружающей среды и курения. Указывается, что теперь становится ясно, что развитие в утробе также играет ключевую роль.

Ранее директор петербургского «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Алексей Беляев в разговоре с НСН рассказал, что их вакцина от рака отличается от вакцины НИЦ имени Гамалеи механизмом действия. По его словам, спектр эффективности последней может быть немного сужен, передает «Радиоточка НСН».

