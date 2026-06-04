Обед на ПМЭФ подорожал до 8 тысяч рублей
Обед в ресторане «Форум» на Петербургском международном экономическом форуме существенно подорожал, сообщает РИА Новости.
Теперь он обойдется гостям и участникам мероприятия в 7,9 тыс. руб. Предлагаются холодные закуски, супы, горячие блюда, десерты и напитки. В меню заведения входят карпаччо из копченой утки с яблочным чатни и бальзамиком, студень из томленой говядины с хреном и бородинскими чипсами, мини-рулеты из цукини с лососем и сливочным соусом, рукола с грушей и муссом из кешью.
Первые блюда представлены крем-супом из печеной тыквы с креветками и кальмарами, янтарным бульоном из говядины с мясным расстегаем или томлеными щами из квашеной капусты с боровиками и альтернативной сметаной. В качестве горячих блюд представлены филе говядины с брокколи и бурратой, дуэт из черной трески и лосося на гриле с муссом из картофеля и сельдерея под икорным соусом. Гости могут отведать филе утки с кремом из пастернака и соусом из садовой вишни, стейк из корня сельдерея с белыми грибами.
Закончить трапезу можно десертом из миланского шоколадного торта, медовиком или клубничным мармеладом с соусом из манго и свежими ягодами. Напитки представлены морсом, чаем и кофе.
Год назад обед из трёх блюд на Петербургском международном экономическом форуме обходился а 6500 рублей. Тогда шеф-повар ресторана Savva Андрей Шмаков заявил, что это нормальная цена. Он объяснил это тем, что на форуме собрались «самые богатые люди», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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