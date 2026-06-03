Рубио анонсировал скорую передачу Украине военной помощи на $400 млн
Американская администрация рассчитывает в ближайшее время передать Украине военную помощь в рамках утвержденного Конгрессом пакета на $400 млн. Об этом на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената заявил госсекретарь США Марко Рубио.
По словам главы американской дипломатии, в прежней должности помощника президента по национальной безопасности он видел межведомственное согласование этого вопроса. Рубио отметил срочность в попытке решить этот вопрос и доставить новые вооружения Киеву.
«Думаю, вы увидите новости на этот счет достаточно скоро», — заявил госсекретарь, которого цитирует ТАСС.
Отвечая на вопрос сенаторов о том, как американские власти оценивают Россию, Рубио заявил, что Москва остается вызовом для Соединенных Штатов. «Они явно остаются вызовом», — подчеркнул он.
Рубио заявил об угрозе эскалации конфликта на Украине из-за «глубоких ударов», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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