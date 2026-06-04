Свердловский министр считает «потенциальных бабушек» причиной низкой рождаемости

По ее словам, многие жители региона в возрасте 25–30 лет откладывают создание семьи и рождение детей. Они сосредоточены на учебе и карьере. Как считает глава ведомства, данную модель поведения во многом поддерживают их родители.

Тренихина указала, что «потенциальные бабушки» дают своим детям следующие установки: «ты сначала доучись, сначала встань на ноги». При этом «сами они активно работают и выполнять роль бабушки не торопятся». «Нужно ли с этим работать, например, на родительских собраниях в наших школах? Да, конечно, это один из рычагов влияния на сознание»,— считает министр.

Тренихин подчеркнула, сокращение количества детей уже отражается на системе образования области. В Екатеринбурге и ряде других крупных городов региона уменьшается наполняемость детских садов, что приводит к избытку кадров в дошкольных учреждениях.

Ранее гинекологи поддержали план отправлять бездетных женщин к психологу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

