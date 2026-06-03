На ПМЭФ китайцы раскрыли планы по замене ушедших из России автобрендов

Китайские автопроизводители готовы к сотрудничеству с российскими предприятиями для замещения ушедших западных брендов. Председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь раскрыл детали этой стратегии в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в беседе с РИА Новости.

Ключевым механизмом замещения становится использование оставшейся после западных компаний инфраструктуры. На территории России сохранилось множество производственных линий и свободных помещений, которые китайский бизнес эффективно задействует в процессе локализации.

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Подобный подход уже реализуется на таких предприятиях, как «Москвич», «Волга», «Лада» и «Камаз», ранее работавших в кооперации с Западом, подчеркнул Чжоу Лицюнь. Кроме того, российские компании уже ведут совместную работу с Китаем в сфере сборки комплектующих и внедрения отдельных технологий.

Глава Союза китайских предпринимателей подчеркнул, что автопроизводители из КНР есть желание участвовать в этом процессе при наличии соответствующей политики и создания необходимых условий.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru
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