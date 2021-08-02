В России могут одобрить китайскую вакцину от коронавируса

Президент компании «Петровакс» Михаил Циферов заявил, что китайская вакцина «Конвидеция» показала высокую эффективность, сообщает «Интерфакс».

По его словам, в России были проведены два клинических исследования III фазы препарата, и пока в стране это единственная иностранная вакцина с подобным статусом.

Циферов отметил, что российские специалисты остались довольны безопасностью и эффективностью вакцины, и в компании с нетерпением ожидают регистрации «Конвидеции» в России».

Ранее в китайском госкомитете по вопросам здравоохранения заявили, что в КНР сделали более 1,65 миллиарда прививок от коронавируса, сообщает RT.