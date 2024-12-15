В России к проверке онковакцины допустят мужчин и женщин от 18 до 75 лет

В России мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет смогут принять участие в клиническом исследовании вакцины от рака, сообщил в Telegram главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

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По его словам, речь идет о гражданах, имеющих подтверждённый диагноз. Исследование будет выполняться на базе НМИЦ радиологии министерства. Врачи будут оценивать безопасность, переносимость. Отмечается, что препарат создан на основе энтеровирусов.

Вакцины будут бесплатны для пациентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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