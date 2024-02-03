Собянин: Московские учителя получили премию за вклад в борьбу против рака

Он отметил, что эта награда вручается ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй» за вклад в борьбу против этого заболевания. Победителями стали заведующий учебной частью в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Павел Котлеров и координатор программ дополнительного образования проекта Кристина Дрига.

Градоначальник выразил благодарность педагогам и отметил, что целью московского проекта «УчимЗнаем» является полноценное обучение детей, которые находятся на длительном лечении.

