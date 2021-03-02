В Роспотребнадзоре заявили, что Россия не прошла первую волну COVID-19

Россия еще не пережила первую волну пандемии коронавируса, заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире Первого канала.

«Начнем с того, что мы с вами еще первую волну не пережили, потому что классика жанра – ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации», — считает эксперт.

По мнению Горелова, «ноль» заболеваемости был зафиксирован 2 марта, отмечает РИА ФАН. Во вторник число новых случаев инфекции впервые за долгое время упало ниже 11 тысяч.

Как отметил эпидемиолог, заболеваемость находится в стадии стабилизации и снижения эпидпроцесса, сообщает Газета.ру.

Кроме того, Горелов рассказал, что россиянам необходимо вакцинироваться от COVID-19 независимо от перенесенного заболевания. Как отметил эпидемиолог, у 18% переболевших коронавирусом пациентов не вырабатываются антитела к инфекции.

Горелов подчеркнул, что масштаб производства вакцин позволяет сделать прививку и перенесшим COVID-19, и еще не столкнувшимся с болезнью.

Между тем, 2 марта в России выявили 10 656 новых заражений коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксировано 4 268 215 случаев инфекции, сообщает «Свободная пресса».

